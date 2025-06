Podgorica, (MINA) – Kontrola letjenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) ove godine će imati rekordnih milion preleta, a za nastavak razvoja, osim infrastrukture, biće neophodni i kvalitetni kadrovi koji će se školovati po evropskim standardima, kazao je zamjenik direktora SMATSA-e Rajko Uskoković.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, danas razgovarao da resornim ministrom Draganom Krapovićem.

Uskoković je, kako se navodi, upoznao Krapovića sa infrastrukturnim projektima koje će SMATSA implementirati u Crnoj Gori, sa naglaskom na radarsku stanicu Vrsuta i telekomunikacioni centar na Lovćenu.

“SMATSA će ove godine imati rekordnih milion preleta, a za nastavak razvoja, osim infrastrukture, biće nam neophodni i kvalitetni kadrovi koji će se školovati po evropskim standardima”, rekao je Uskoković.

Krapović je kazao da je saradnja između Ministarstva odbrane i SMATSA-e primjer uspješne koordinacije i implementiranja visokih standarda u veoma važne oblasti, kao što su vazduhoplovstvo i kontrola letjenja.

On je dodao da će u narednom periodu biti neophodno da se još više radi na ispunjenju visokih zahtjeva, posebno iz domena bezbjednosti, koje evropski partneri traže od Crne Gore i njenih struktura.

Krapović je istakao da je izuzetno bitno što se u tijelima SMATSA-e nalaze i stručne osobe iz Ministarstva odbrane.

U saopštenju se dodaje da se u narednim mjesecima očekuje potpisivanje krovnog sporazuma između Ministarstva odbrane i Kontrole letjenja.

