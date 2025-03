Smanjenje subvencija moglo bi dovesti do veće nezaposlenosti OSI

Podgorica, (MINA) – Smanjene subvencija za poslodavce koji zaposle osobe sa invaliditetom (OSI) moglo bi dovesti do povećanja broja nezaposlenih osoba iz te kategorije društva, upozorili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz te nevladine organizacije (NVO) poručili su da podržavaju apel Udruženja mladih sa hendikepom i Saveza slijepih za povlačenje iz procedure Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Iz HRA su u saopštenju naveli da je cilj Nacrta da snizi nivo državnih subvencija za poslodavce koji zaposle OSI.

Oni smatraju da obrazloženje Nacrta ne daje dovoljne razloge za tako nešto, pogotovo zato što se kao dio obrazloženja navodi “doprinos smanjenju podsticaja poslodavaca na zloupotrebe u sistemu subvencija”.

„Smatramo da je suštinski nepravedno da se nedostaci državnih službi nadležnih za inspekciju i krivično gonjenje zloupotreba “rješavaju” preko leđa OSI“, naveli su iz HRA.

Kako su kazali, OSI u tim službama po pravilu ne rade, pa za to i ne treba da snose nikakvu odgovornost.

Iz HRA su naglasili da je u Crnoj Gori nezaposleno preko osam hiljada građana sa invaliditetom, što čini preko 30 odsto ukupnog broja nezaposlenih.

„Smanjenje subvencija može da učini da se taj broj poveća, što bi bilo protivno obavezi države, i njenom opredjeljenju, da suzbija diskriminaciju osoba s invaliditetom i primjenjuje posebne mjere pozitivne diskriminacije“, rekli su iz HRA.

Oni su dodali da su zabrinuti zato što u izradu zakona nijesu bile adekvatno uključene reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom.

„Crna Gora mora da podrži univerzalni moto zaštite prava osoba sa invaliditetom, koji podržavaju i Ujedinjene nacije (UN) – “Ništa o nama bez nas” – drugim riječima, o pravima osoba s invaliditetom mora se odlučivati u saradnji s njima“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su podsjetili Vladu da je Komitet UN-a za prava OSI još 2014. godine upozorio Crnu Goru da u konsultaciji sa OSI i njihovim reprezentativnim organizacijama redovno preispituje i nacrte novih zakona.

Kako su rekli, Komitet UN-a je tada upozorio Vladu i da kontinuirano izdvaja dovoljna sredstva za primjenu zakona od značaja za prava OSI, kao i da stalno unapređuje zapošljavanje tih osoba, pogotovo žena s invaliditetom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS