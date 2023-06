Službenik Komunalne inspekcije osumnjičen za podmetanje požara

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija privela je službenika Komunalne inspekcije A.M. (46), osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu koje se nalazilo na parkingu u Glavnog gradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici u kratkom roku rasvijetlili podmetanje požara na vozilu koje se nalazilo na parkingu „Parking servisa“, a koji se proširio na još tri vozila.

„U službene prostorije policije doveden je A.M, koji je službenik Komunalne inspekcije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenci Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada lokalizovali požar.

„Na licu mjesta pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica izvršili su uviđaj, a nakon preduzetih operativnih, kao i istražnih mjera i radnji, došli su do identiteta osobe za koju se sumnja da je izazvala požar“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, A.M. je lociran i doveden u službene prostorije policije.

“U toku su dalje policijsko–tužilačke mjere i radnje o čijem ishodu će javnost biti obaviještena”, dodaje se u saopštenju policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS