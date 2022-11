Skupština neće raditi u ponedjeljak zbog Njegoševog dana

Podgorica, (MINA) – Skupština neće raditi u ponedjeljak kada se obilježava Njegošev dan – crnogorski praznik kulture, saopštila je predsjednice parlamenta Danijele Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović smatra da je to najmanje što može da se učini da se na taj način pokaže dostojanstven odnos prema nasljeđu Petra Drugog Petrovića Njegoša, imajući u vidu njegov značaj za istoriju, kulturu i tradiciju Crne Gore.

“Nepreciznost u samom zakonskom aktu kojim se definiše obilježavanje ovog datuma i koja je dovela do polemika u javnosti ne smije biti prepreka da uradimo ono što je do nas i odužimo se velikom geniju za ono što nam je ostavio u amanet”, kazala je Đurović.

Ona je napomenula da je ministar pravde Marko Kovač na današnjoj sjednici Vlade predložio da ponedjeljak bude neradan dan, ali da njegov predlog nije dobio potrebnu većinu.

“Kao predsjednica Skupštine, ovakvom odlukom doprinosim obilježavanju ovog značajnog datuma, uvjerena da Njegoš treba da bude tačka koja nas spaja i ujedinjuje, a nikako razlog za dalje podjele i polarizacije u crnogorskom društvu”, rekla je Đurović.

