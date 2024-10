Sjutra sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zakazao je sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost za sjutra.

Ministar odbrane Dragan Krapović uputio je ranije dopis za hitno zakazivanje sjednice Savjeta.

Krapović je 28. avgusta dostavio Savjetu predlog o smjeni načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića zbog procjene da je potrebna smjena generacija i podmlađivanje oficirskog kadra u Vojsci, ali je Milatović to zaustavio.

Milatović je poručio da nije saglasan sa odlukom da Lazarević bude smijenjen i poručio da neće dozvoliti politizaciju VCG.

Lazarević je uputio zahtjev Milatoviću da “prihvati i potpiše” odluku o njegovom razrješenju sa čela VCG.

Lazarević je uputio pismo članovima Savjeta za odbranu i bezbjednost, Milatoviću, predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću i premeriju Milojku Spajiću u kojem objašnjava koje probleme ima u saradnji sa Krapovićem i kakve štetne posljedice iz toga proističu.

Lazarević je poručio da Krapović urušava borbenu gotovost VCG.

Prema Zakonu o VCG načelnika Generalštaba postavlja i razrješava Savjet, na predlog ministra vojnog.

