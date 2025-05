Sjutra pljuskovi, grmljavina i jak vjetar, moguće vremenske nepogode

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru će sjutra zahvatiti nevrijeme praćeno pljuskovima, grmljavinom i jakim, ponegdje i olujnim vjetrom, a u pojedinim mjestima očekuju se obilne padavine i vremenske nepogode, upozorili su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

Kako su naveli, područje Crne Gore sjutra će biti pod uticajem ciklona koji će usloviti promjenu vremena i nestabilne vremenske prilike.

„U južnim i centralnim predjelima, a naročito duž obale, u pojedinim mjestima očekuju se izraženiji i obilniji pljuskovi, umjerene ili obilne količine kiše“, kaže se u saopštenju ZHMS.

Takođe je, kako su naveli, moguć i buran razvoj grmljavinskih oblaka sa uslovima za lokalnu pojavu vremenskih nepogoda praćenih gradom.

„Pored kiše, u zoni grmljavinskih oblaka, moguć je jak, na udare i olujni vjetar. Znatno manje padavina se očekuje na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku zemlje“, kazali su iz ZHMS.

