Sjutra humanitarni Javni čas učenika OŠ Maksim Gorki

Podgorica, (MINA) – Učenici četvrtog razreda Osnovne škole (OŠ) „Maksim Gorki“ organizovaće sjutra sa svojim učiteljicama u Muzičkom centru humanitarni Javni čas, na kojem će prikupljati novac za donaciju Dječijem domu „Mladost“ u Bijeloj.

Javni čas biće organizovan pod sloganom “Svi treba da znaju šta drugarstvo znači”.

Kako su najavili organizatori, čas će biti održan u Muzičkom centru Crne Gore, u 11 sati.

U saopštenju se navodi da će učenici kroz igre, pjesme, recitacije i poruke o drugarstvu promovisati vrijednosti drugarstva, međusobne saradnje, zajedništva i humanosti.

„Čas je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac će se donirati Dječijem domu “Mladost” u Bijeloj. Kroz ovaj događaj učenici sa svojim učiteljicama žele da pošalju poruku o važnosti drugarstva, saradnje i empatije“, kaže se u saopštenju.

