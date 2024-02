Sjutra Dan žalosti u Baru

Podgorica, (MINA) – U Baru će sjutra biti Dan žalosti zbog smrti četiri osobe u požaru u naselju ispod brda Volujice.

Iz Opštine Bar su kazali da su duboko potrešeni viješću o stradalima u požaru koji je rano jutros zahvatio stambene objekte u naselju ispod Volujice.

Oni su istakli da proglašenjem Dana žalosti žele da izraze iskreno saučešće porodicama žrtava i cijeloj zajednici koja je pogođena tom velikom tragedijom.

“Opština Bar će dati maksimalan doprinos preduzimanju koraka ka unapređenju preventivnih mjera kako bi se osigurala sigurnost naših građana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je formiran tim koji prati situaciju i predlaže dalje korake koje treba preduzeti.

“Lokalna uprava će biti na raspolaganju da u mjeri mogućeg pruži pomoć svima koji su pretrpjeli gubitke kako bi se makar djelimično ublažile posljedice ove tragedije”, poručili su iz Opštine Bar.

Dan žalosti obilježava se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine Bar, javnim preduzećima čiji je osnivač Opština, objektima mjesnih zajednica i drugih ustanova na teritoriji barske opštine.

Elektronski i drugi mediji, organizatori javnih programa i sadržaja dužni su da svoje programe i sadržaje prilagode danu žalosti.

Lokalni javni emiter Radio Bar će svoj program prilagoditi obilježavanju dana žalosti, emitovanjem programa koji po svojoj prirodi odgovara obilježavanju ovog dana.

