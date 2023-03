Šišević: Završen uviđaj, radimo na otkrivanju motiva

Podgorica, (MINA) – Državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Snežana Šišević kazala je da je završen uviđaj nakon eksplozije u podgoričkom Osnovnom sudu i da rade na utvrđivanju motiva događaja.

U eksploziji koja se oko 11 sati i 35 minuta dogodila poginula je jedna osoba, a više ljudi je povrijeđeno.

Šišević je za Televiziju Crne Gore kazala da da je uviđaj obavila zajedno sa pripadnicima Forenzičkog centra iz Danilovgrada, kao i službenicima Centra bezbjednosti Podgorica.

“Smrtno je stradalo jedna osoba, i za sada prikupljeni podaci govore da je upravo ta osoba koja je aktivirala eksplozivnu napravu i poginula. Povrijeđeno je osam osoba”, rekla je Šišević, prenosi portal RTCG.

Ona je dodala da su, prema podacima koje ima iz Kliničkog centra Crne Gore, dvije osobe sa težim povredama, od kojih se jedna nalazi na odjeljenju intezivne njege.

Šišević je kazala da ostali imaju lakše povrede.

Ona je navela da za sada ne može govoriti o motivu.

“Za sada ne možemo govoriti o motivu. Upravo radimo na tome da se utvrdi motiv ovog događaja. Moram da napomenem da se u zgradi Osnovnog suda nalaze i prostorije Osnovnog državnog tužilaštva”, rekla je Šišević.

