Sindikat: Sud da se striktno pridržava svojih nadležnosti

Podgorica, (MINA) – Sindikat državnih tužilaštava apelovao je na sud da se striktno pridržava svojih nadležnosti, fokusirajući se na objektivnu i nepristrasnu ocjenu dokaza na kojima će temeljiti pravilne i zakonite odluke.

Sudija Višeg suda u Podgorici Veljko Radovanović je, u obrazloženju prvostepene presude za ubistvo Ljubiše Mrdaka i pljačku pošte u Nikšiću, naveo da je sud morao da preuzme ulogu istražnog organa, imajuću u vidu navode optužnice.

Iz Sindikata državnih tužilaštava su u reagovanju naveli da su zabrinuti povodom komentara sudije u vezi sa tužilačkim aktom, naročito ocjene da je „zbog ovakve optužnice sud morao da vodi istragu“.

Kako su kazali, takve izjave predstavljaju neprimjereno zadiranje u nadležnosti tužilaštva i odstupanje od profesionalnih standarda koji nalažu jasnu podjelu uloga unutar pravosudnog sistema.

„U demokratskom društvu, vladavina prava počiva na principu nezavisnosti i međusobnog uvažavanja nadležnosti pravosudnih organa, zbog čega svako podrivanje ovog balansa može ugroziti pravnu sigurnost i povjerenje građana u pravosuđe“, kaže se u reagovanju.

Iz Sindikata su pozvali sudove da svoj posao obavljaju profesionalno, u duhu zakonitosti i u skladu sa Etičkim kodeksom.

Kako su naveli, javni istupi koji se odnose na rad drugih pravosudnih organa moraju biti zasnovani na konstruktivnom dijalogu, a ne na javnom osporavanju odluka, što može stvoriti percepciju pristrasnosti i narušiti integritet pravosudnog sistema.

„Apelujemo da se sud striktno pridržava svojih nadležnosti, fokusirajući se na objektivnu i nepristrasnu ocjenu dokaza, na kojim će temeljiti pravilne i zakonite odluke, dok će tužilaštvo nastaviti kao i do sada da predano i profesionalno vodi istragu u skladu sa Zakonom“, rekli su iz Sindikata.

Oni su zaključili da se samo kroz dosljedno poštovanje profesionalnih standarda i pravnih načela može osigurati efikasan, nezavisan i kredibilitetan pravosudni sistem u korist svih građana.

