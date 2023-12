Sindikat Glavnog grada: U ponedjeljak jednosatna obustava rada

Podgorica, (MINA) – Svi sekretarijati Glavnog grada, komunalna policija i inspekcija obustaviće u ponedeljak rad sa strankama na sat, saopštio je predsjednik Sindikata Glavnog grada Željko Krgović.

Izvršni odbor Sindikalne organizacije Glavnog grada danas je donio odluku o mjeri obustave rada zaposlenih, zbog najavljene sjednice lokalnog parlamenta na kojoj će se raspravljati o smanjenju plata lokalnim službenicima i namještenicima.

Krgović je agenciji MINA rekao da je na sjednici Izvršnog odbora donešena jednoglasna odluka o obustavi rada od 12 do 13 sati.

On je kazao da i dalje čekaju poziv na sastanak od uprave Glavnog grada kako bi razgovarali o problemima.

„Nije to samo dio koji se odnosi na smanjenje naknada za rad, već imamo dosta tema – od sistematizacije radnih mjesta, najavljene optimizacije, zimnice. Poslali smo više od 15 dopisa u poslednje vrijeme, a nemamo nikakav odgovor“, istakao je Krgović.

On je kazao da je Odluku o smanjenju plata pripremljena i predviđena kao druga tačka dnevnog reda sjednice koja je zakazana za utorak, ali da materijal još nije stigao u Skupštinu.

Krgović je dodao da se nadaju da će do ponedeljka dobiti odgovor i da će se odustati od namjere smanjena zarada.

