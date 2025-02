Šimun: Urađena prva transplatacija bubrega sa živog donora

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je u subotu prvi put urađena transplatacija bubrega sa živog donora, saopštio je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

On je kazao da je prvi put u istoriji urađena i transplantaciju matičnih ćelija koštane srži koja se koristi u tretmanu teških hematoloških oboljenja i koja do sada nije bila moguća, već su pacijenti išli u inostranstvo.

Kako prenosi RTCG, Šimun je na konferenciji za novinare kazao da su transplatacije uspješno protekle.

“Obje ove aktivnosti su postulati transplatacione medicine, a ona je kruna savremene medicine. Ono što pokazujemo je da naš zdravstveni sistem upodobljavamo sa najsavremenijim standardima”, istakao je Šimun.

Stručni timovi Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore uradli su u ponedjeljak prvu transplantaciju matičnih ćelija hematopoezom što je ujedno i prva te vrste u našoj državi.

Šimun je naveo da ovaj proces nije bio jednostavan i da je zahtijevao upodobljavanje legislative, formiranje adekvatnih stručnih timova, kako bi obezbijedili uspješan proces, a bila je potrebna i podrška Montefarma i drugih ustanova.

On je istakao da je transplatacija matičnih ćelija koštane srži veoma bitna metoda liječenja.

“Tome je prethodilo jedno i tehnološko i tehničko i kadrovsko upodobljavanja Zavoda za transfuziju Crne Gore, koji je otvorio i prvu banku matičnih ćelija, jer je ovome prethodilo uzimanje matičnih ćelija i pohrana u pomenutoj ustanovi a onda i obuka kadrova unutar KCCG u saradnji sa Vojnomedicinskom akademijom”, kazao je Šimun.

Direktor KCCG Aleksandar Radović je naveo da mu je čast što može da kaže da je ovaj program uspostavljen.

On je rekao da je zahvalan VMA što su im pomogli pri čitavom procesu.

“Kao što znate urađena je transplatacija bubrega pacijent se osjeća dobro i ona je urađena sa živog donora. Bubreg koji se dobije sa živog srodnika je kvalitetniji kao transplatant i dugotrajniji”, pojasnio je Radović.

On je naveo da građani nijesu imali mogućnosti da dobiju organ od živog, srodnog donora pa je ovo važan korak za naše zdravstvo i ovaj program se mora razviti.

“Što se tiče transpaltacije matičnih ćelija ta ideja se razvila prije nekoliko godina,a edukacija je počela 2023. i sredinom prošle godine je taj program prestao i krenulo se sa ovim programom. I taj pacijent je dobro i velika je stvar za naše pacijente je da se liječe kod kuće”, istakao je Radović.

Kako ističe za kvalitet života je vrlo važno da se pacijenti ovdje liječe i više se neće upućivati u inostranstvo.

Rukovodilac stručnog tima za transplantaciju jetre i bubrega na VMA, Darko Mirković kazao je da je transplataciona medicina, koja obuhvata transplataciju organa ali i tkiva i ćelija, najzahtjevnija ali najsavršenija procedura.

“Mogu odgovorno da kažem da u Crnoj Gori postoje svi uslovi da će pacijenti sa problemima bubrega i sa bolestima srca imati veliku šansu izlječenja ovdje”, navodi Mirković.

On je rekao da je transplatacija bubrega zapravo kompleksna operacija i da njeno praćenje zahtijeva stručnost i požrtvovanost.

Mirković je poručio da će VMA uvijek pružati podršku našim pacijentima.

Kako je rekao, planovi Ministarstva zdravlja postoje ali ima još puno posla.

Šimun je precizirao da 64 pacijenta čeka transplataciju bubrega, pet srca, a 13 pluća. Kada su u pitanju djeca, njih troje čeka na transplataciju bubrega, a po jedno transplataciju srca i jetre.

