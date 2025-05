SDT iznova da se pozabavi slučajem deportacije

Podgorica, (MINA) – Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori (BVCG) apelovalo je na Specijalno državno tužilastvo (SDT), da se konačno iznova pozabavi ratnim zločinom deportacije i procesuira izvršitelje, nalogodavce i odgovorne za taj zločin.

Crnogorska policija je u maju 1992. godine nezakonito uhapsila najmanje 66 civila, uglavnom Muslimana, starosti od 18 do 66 godina i predala ih vojsci bosanskih Srba. Samo 12 deportovanih uspjelo je da preživi mučenje u koncentracionim logorima.

U saopštenju BVCG-a povodom godišnjice deportacije podsjeće se da ni, nakon 33 godine, od tog ratnog zločina, on nije dobio pravičan sudski epilog, da porodice još nijesu pronašle posmrtne ostatke svojih najmilijih, a da na mjestu gdje je u Herceg Novom počeo zločin nema nikakvog spomen-obilježja .

“Pozdravljamo činjenicu da je odlukom Vlade i resornog ministarstva socijalnog staranja, konačno priznat status civilnih žrtava rata, i da je, takođe, donjeta odluka o isplati jednokratne novčane naknade porodici žrtve deportacija Osma Bajrovića”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ta čin predstavlja ublažavanje trodecenijske nepravde i nebrige države na čijoj teritoriji se dešavao ovaj zločin.

“Ponovo apelujemo na Specijalno državno tužilastvo, da se konačno iznova pozabavi ovim ratnim zločinom, u kojem je sprovođen lov na ljude koji su svoje sklonište potražili u Crnoj Gori, te da procesuira izvršitelje i nalogodavce, kao i sve odgovorne za taj užasan slučaj”, kazali su iz BVCG-a.

Oni su zatražili da državne i lokalne vlasti, stvore administrativne i tehničke uslove da se postavi spomen- obilježje u krugu zgrade MUP Herceg Novi, čiji su policajci tada sprovodili ovaj gnusni zločin.

“Vjerujemo i da će konačno obrazovne institucije inicirati izmjene sadržaja, kako bi u školama djeca imala znanje o ovom i drugim ratnim zločinima koji su se desavali u Crnoj Gori”, ističe se u saopštenju BVCG-a.

Ocjenjuje se da suočavanje sa prošlošću i učinjenim ratnim zločinima podrazumjeva adekvatno kažnjavanje odgovornih, ali i puno saznanje i svijest da je potrebno trajno podsjećanje na ove sramne trenutke novije crnogorske istorije.

Predstavnici Bošnjačkog vijeća danas će, zajedno sa drugim organizacijama, učestvovati u obilježavanju ovog tragičnog datuma u Herceg Novom.

