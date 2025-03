Šćepanović: Nulta tolerancija na nečovječno postupanje

Podgorica, (MINA) – Uprava policije aktivno sprovodi preporuke Evropskog komiteta sa sprečavanje mučenja (CPT), kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, dodajući da u policiji sada postoji nulta tolerancija na nečovječno postupanje prema građanima.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Šćepanović je to rekao na sastanku sa šeficom Sektora u Odjeljenju za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), Kler Braun.

Navodi se da je povod sastanka bila realizacija preporuka CPT datih u poslednjem Izvještaju o posjeti Crnoj Gori iz 2022. godine, gdje su sagledane i dvije presude ESLJP u predmetima “Siništaj i drugi protiv Crne Gore“ i „Baranin i Vukčević protiv Crne Gore“, koje se odnose na postupanje Uprave policije od 2006. i 2015. godine.

Šćepanović je, kako je saopšteno, naglasio da Uprava policije aktivno radi na sprovođenju preporuka Evropskog komiteta iz posljednjeg periodičnog izvještaja.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), odnosno Uprava policije, donijelo je Instrukciju o sprovođenju preporuka iz Izvještaja CPT koja sadrži set mjera i aktivnosti usmjerenih na sprovođenje preporuka”, kazao je Šćepanović.

On je pojasnio da su tom Instrukcijom sve organizacione jedinice policije, koje su Planom mjera prepoznate kao nosioci aktivnosti, u obavezi da dostavljaju kvartalne izvještaje o preduzetim mjerama i radnjama nadležnom Odjeljenju Uprave policije.

Time je, prema riječima Šćepanovića, omogućeno kontinuirano praćenje ispunjavanja preporuka.

“U cilju dodatnog usklađivanja sa međunarodnim standardima, MUP je donio Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje uhapšenih i zadržanih osoba, što predstavlja još jednu u nizu aktivnosti usmjerenih na usaglašavanje sa CPT standardima”, naveo je Šćepanović.

Kako je istakao, donijeli su i Instrukciju kojom su bliže uređene procedure za postupanje policijskih službenika prema osobama koja se dovode u prostorije koje koristi Uprava policije, nadležno tužilaštvo ili sud.

Šćepanović je kazao da su, u skladu s tim, svi uniformisani policijski službenici u obavezi da nose oznake sa imenom i prezimenom ili prilikom nošenja zaštitne i intervencijske opreme, oznake kombinacije slova i brojeva, odnosno službene legitimacije na vidljivom mjestu, i da ih vidno ističu prilikom postupanja prema građanima.

Prema njegovim riječima, u cilju podizanja nivoa profesionalnog, transparetnog i zakonitog postupanja, organizacione jedinice Uprave policije u kontinuitetu održavaju sastanke na temu prevencije zlostavljanja zadržanih osoba.

“A periodično se realizuju i obuke edukativnog karaktera koje se odnose na poštovanje ljudskih prava sa akcentom na oblast zabrane torture, kao i mentalno-taktičke obuke u domenu primjene sredstava prinude”, dodao je Šćepanović.

On je kazao da službenici Uprave policije istovremeno, kroz smjernice i preporuke i vodeći se negativnim iskustvom iz prethodnog perioda, sprovode mjere optimizacije kako bi zaštitili sopstveno zakonito i profesionalno postupanje od neosnovanih optužbi i lažnog prijavljivanja.

Šćepanović je rekao da će Uprava policije ove godine inicirati mjere i aktivnoste u cilju sprovođenja nerealizovanih CPT preporuka i realizacije projekata, u saradnji sa međunarodnim partnerima na unapređenju tehničkih kapaciteta i uvođenju body camera.

“Koje će dodatno osigurati zakonitost u postupanju policijskih službenika pojednostavljenom kontrolom u radu, a sa druge strane zaštiti policijske službenike od neosnovanih pritužbi”, naveo je Šćepanović.

Braun je, kako je saopšteno, kazala da je zadovoljna stepenom realizacije preporuka CPT-a i zahvalila Šćepanoviću na detaljno i podrobno predstavljenoj dosadašnjom primjeni navedenih preporuka.

Ona je ocijenila da je sastanak bio izuzetno koristan za Odjeljenje za izvršenje presuda ESLJP, budući da je to prva posjeta Odjeljenja Crnoj Gori.

Šćepanović je na kraju sastanka kazao da je Uprava policije odlučna u iskorjenjivanju sistemskog zlostavljanja.

“U čemu ostaje otvorena za saradnju sa državnim tužilaštvom i mehanizmima kontrole, gdje je konstatovan značajan napredak kada je u pitanju individualna odgovornost u postupanju u slučajevima zlostavljanja i procesuiranjem događaja u kojima je prijavljeno ovakvo postupanje od 2022. godine do danas”, naveo je Šćepanović.

Kako je dodao, u policiji sada postoji nulta tolerancija na nečovječno postupanje prema građanima.

Šćepanović je naglasio da se u primjeni tih mehanizama jednako mora voditi računa i o zaštiti policijskih službenika od lažnog prijavljivanja sa jedne, i kvalitetu prevencije zlostavljanja sa druge strane.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, sastanku su prisustvovali i zastupnica Crne Gore pred ESLJP Katarina Peković i načelnik Odjeljenja za podršku organizacionim jedinicama policije, unapređenje rada policije, analitiku i unapređenje standarda policijskog postupanja Igor Glavatović.

