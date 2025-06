Šaranović: Vetingom do punog povjerenja u policijsku službu

Podgorica, (MINA) – Kontinuirana provjera integriteta policijskih službenika nije stvar izbora, već obaveza prema građanima, državi i partnerima, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), danas u Podgorici otvorio Donatorsku konferenciju i Godišnji sastanak sa oficirima za vezu i policijskim atašeima.

Šaranović je naglasio da Crna Gora odlučno sprovodi sveobuhvatnu reformu sektora bezbjednosti kao istorijsku i institucionalnu odgovornost prema građanima i državi.

„Policija koja ne zna kome odgovara, koja ne zna kako reaguje, ili koja čeka dozvolu da bi sprovela zakon — nije policija, već administracija u uniformi. Zato smo preuzeli odgovornost da vratimo sistemu povjerenje, integritet, kapacitet i svrhu“, rekao je Šaranović.

On je naglasio značaj procesa vetinga, ističući da se ne radi o pitanju bilo čije volje, već o egzistencijalnoj nužnosti zdrave i otporne policijske službe.

„Kontinuirana provjera integriteta policijskih službenika nije stvar izbora, već obaveza – prema građanima, državi i partnerima“, istakao je Šaranović.

Kako je rekao, službenici koji su godinama radili protiv sistema, a uživali njegovu zaštitu, više nemaju utočište.

„Integritet nije dodatna vrijednost, on je temelj bez kojeg nijedna reforma nema smisla“, poručio je Šaranović.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović naglasio je da policija opredijeljena da odgovori na savremene bezbjednosne izazove, u skladu sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima

„Crnogorska policija djeluje kao pouzdan partner, sa vrlo jasnim strateškim opredjeljenjem – razbijanje kriminalnih struktura i eliminacija svih faktora koji omogućavaju njihovo djelovanje. Nema nedodirljivih i zaštićenih“, poručio je Šćepanović.

On je naglasio da su u proteklih šest mjeseci ostvareni vidljivi, mjerljivi i zapaženi rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, što je, kako je rekao, potvrđeno i u najnovijem non-pejperu Evropske komisije.

Govoreći o rezultatima, Šćepanović je izdvojio brojne zapljene i procesuiranja visokopozicioniranih članova kriminalnih grupa, uključujući i javne funkcionere i policijske službenike.

„Ostvareni rezultati i snažan institucionalni odgovor šalju jasnu poruku kriminalnim strukturama – nijesu i neće biti nedodirljivi“, poručio je Šćepanović.

On je zahvalio svim međunarodnim partnerima na podršci, istakavši da je doprinos stabilnosti Crne Gore ujedno i doprinos stabilnosti regiona i bezbjednosti Evrope.

„Crnogorska policija će ostati posvećena jačanju međunarodne saradnje, zasnovane na povjerenju, operativnosti i zajedničkim interesima. Samo ujedinjeni možemo uspješno odgovoriti na izazove koji ne poznaju granice“, istakao je Šćepanović.

On je kazao da nikada do sada nije postojalo veće povjerenje međunarodnih partnera u crnogorski bezbjednosni sistem.

„To nije kompliment – to je obaveza. Naša institucija danas ne nosi samo težinu uniforme, već i težinu domaćeg i međunarodnog povjerenja i taj kapital nećemo prokockati“, poručio je Šaranović.

Iz MUP-a su kazali da su u fokusu događaja bile reforme Uprave policije, unapređenje institucionalne efikasnosti, kao i konkretni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, ekonomskog i ekološkog kriminaliteta.

„Istaknuta je važnost ulaganja u ljudske resurse, tehničku opremljenost i integritet službe“, kaže se u saopštenju.

Konferenciji su prisustvovali ambasadori i šefovi diplomatskih misija zemalja članica Evropske unije i međunarodnih organizacija.

Svi sagovornici su, kako navode iz MUP-a, istakli značaj strateške saradnje, međuinstitucionalne koordinacije i podrške Crnoj Gori u nastavku odlučne borbe protiv organizovanog kriminala, kao i nastavku reformi u bezbjednosnom sektoru.

„Oni su u svojim uvodnim obraćanjima nedvosmisleno podržali reformski pravac koji MUP i Uprava policije sprovode, prepoznajući Crnu Goru kao kredibilnog partnera i stabilnog aktera u zajedničkoj borbi za sigurnost u regionu i šire“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS