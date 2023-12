Šaranović: Sudbina Brđanina u rukama Odbora

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave policije (UP) Zoran Brđanin može biti razriješen sa te funkcije smo ako skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu odbije jedan od njegovih izvještaja o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

To je “Vijestima” kazao ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović (Demokrate), poručujući da će predložiti Vladi smjenu Brđanina ukoliko se Odbor odredi negativno prema radu novog-starog šefa policije, odnosno odbije njegov izvještaj.

Navodeći da je “sudbina” Brđanina sada u rukama Odbora, Šaranović podsjeća da, po Zakonu o unutrašnjim poslovima, ministar može pokrenuti proceduru razrješenja direktora UP samo ako Odbor ne prihvati poseban Izvještaj o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Šef policije podnosi Odboru takav izvještaj dvaput godišnje, a najkasnije 1. juna i 1. decembra.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, Odboru su dva Brđaninova izvještaja dostavljena u maju i novembru prošle godine, ali se to skupštinsko radno tijelo nije izjašnjavalo o njima.

Prema Poslovniku Skupštine, Odbor vrši parlamentarnu kontrolu rada policije.

Upravni sud u četvrtak je poništio odluku Vlade Dritana Abazovića od 3. avgusta o razrješenju Brđanina, nakon čega je on formalno-pravno ponovo na čelu policije. Presuda je donijeta u sporu pune jurisdikcije, što znači da predmet neće biti vraćen Vladi na ponovno odlučivanje.

