Šaranović: Sistem zaštite i spašavanja spremniji za požarnu sezonu

Podgorica, (MINA) – Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, uručila je danas ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću 87 kompleta opreme za gašenje požara na otvorenom, u vrijednosti više od 50 hiljada EUR.

Iz MUP-a su kazali da će ta oprema dodatno osnažiti operativne kapacitete crnogorskog sistema zaštite i spašavanja, doprinoseći sigurnosti građana i zaštiti imovine i prirodnih resursa.

Navodi se da je Šaranović ukazao na višestruki značaj podrške UNDP-a.

On je ocijenio da donirana oprema nije samo materijalni resurs već direktna investicija u živote i bezbjednost naših vatrogasaca-spasilaca, koji su prva linija odbrane u borbi protiv požara.

“Prevencija je važnija od reakcije, a ovakva podrška našim kapacitetima dolazi u ključnom trenutku.”, kazao je Šaranovi.

On je poručio da sistem zaštite i spašavanja ovu požarnu sezonu dočekuje mnogo spremniji – sa četiri operativne letjelice za gašenje požara”.

“Ovo nije samo jačanje operativne spremnosti našeg sistema zaštite i spašavanja, već i potvrda snažne posvećenosti naših partnera iz UNDP-a jačanju otpornosti crnogorskog društva”, naveo je Šaranović.

Paniklova je, kako se navodi, istakla da je inicijativa UNDP-a još jedan dokaz posvećenosti jačanju partnerstva sa crnogorskim institucijama.

„Za nas ovo nije samo isporuka opreme, već nastavak dugogodišnje saradnje sa MUP-om i Upravom policije, kojom jačamo kapacitete sistema za reagovanje na krizne situacije. Oprema nema samo materijalnu vrijednost – ona je ulaganje u sigurnost profesionalaca koji svakodnevno rizikuju svoje živote štiteći sve nas od prirodnih i drugih nepogoda”, rekla je Paniklova.

Šaranović je podsjetio da je prošle godine Direktorat za zaštitu i spašavanje vdobio opremu u u vrijednosti od oko 15 hiljada EUR.

Saradnja je, kako je istakao, donijela konkretne rezultate u više oblasti – od unapređenja planske dokumentacije i edukacije kadrova, do obnove i opremanja skladišnih i operativnih kapaciteta.

