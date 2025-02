Šaranović: Prijemom 96 pripravnika sa Policijske akademije jačamo policiju

Podgorica, (MINA) – Uprava policije primiće 96 pripravnika sa Policijske akademije, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je kazao da je Vlada, na današnjoj sjednici, usvojila njegov predlog i dala saglasnost za donošenje odluke o pokretanju postupka za popunu radnih mjesta za 96 akademaca koji su završili Policijsku akademiju, u zvanju pripravnika.

„Na ovaj način stekli su se uslovi da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) započne proceduru za prijem pripravnika sa Policijske akademije”, naveo je Šaranović u saopštenju.

Kako je kazao, biće primljen 91 pripravnik iz 16. generacije, koji su školovanje na Policijskoj akademiji završili u decembru prošle godine i pet polaznika 15. generacije koji ranije nijesu obavili pripravnički staž.

„Ovo je prvi put u višegodišnjem funkcionisanju Policijske akademije da akademci imaju priliku da samo dva mjeseca nakon diplomiranja apliciraju za obavljanje pripravničkog staža u Upravi policije”, istakao je Šaranović.

On je rekao da time prekidaju dosadašnju praksu kada su akademci čekali duže od pola godine između diplomiranja i pripravničkog staža, kao i između pripravničkog staža i zasnivanja radnog odnosa.

Šaranović je naveo da je takva praksa usporavala rad policije, uskraćujući mlade obrazovane ljude da obavljaju poslove za koje su se školovali i obučavali, a čiji angažman je od neprocjenjivog značaja za unapređenje bezbjednosti na svim nivoima.

„Omogućavanjem diplomiranim akademcima da u kratkom vremenu započnu pripravnički staž u Upravi policije pokazali smo da proaktivnim pristupom i uz političku volju možemo procese učiniti efikasnijim”, ocijenio je Šaranović.

Kako je dodao, to dovodi do veće popunjenosti policijskih redova koji su garant očuvanja mira i bezbjednosti države i građana.

Šaranović je podsjetio i da su, prvi put od kad postoji Policijska akademija, omogućili da 14. generacija, koja je pripravnički staž završila 15. januara ove godine, već 16. januara zasnuje radni odnos bez odlaganja.

On je rekao da je, iako su imali plan da i 16. generacija u januaru započne pripravnički staž, taj proces bio opstruisan blokadom usvajanja Zakona o budžetu za ovu godinu, čijim Predlogom su obezbijeđena sredstva za zapošljavanje pripravnika sa Policijske akademije.

„Ova opstrukcija direktno je odložila prijem gotovo stotinu mladih i obrazovanih ljudi u Upravi policije, što je nanijelo štetu i njima, i bezbjednosnom sistemu države”, naglasio je Šaranović.

Prema njegovim riječima, zato su danas, na prvoj sjednici Vlade nakon usvajanja budžeta, usvojili tu informaciju i obezbijedili da obučeni kadar ne čeka na zaposlenje koliko su čekale njihove kolege iz prethodnih generacija.

„Vjerujem da će Uprava za ljudske resurse u najkraćem roku sprovesti sve potrebne radnje kako bismo nadoknadili izgubljeno vrijeme i omogućili da skoro stotinu mladih i školovanih ljudi započne pripravnički staž u Upravi policije”, zaključio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS