Šaranović: Obavijestiću nadležne da su na sjednici Vlade izvršena krivična fjela

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Danilo Šaranović, najavio je da će obavijestiti nadležne državne organe o sumnji da su na sjednici Vlade, izborom Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti direktora Uprave policije, izvršena krivična djela.

Vlada je Radovića za v.d direktora Uprave policije, izabrala na predlog premijera Milojka Spajića. Vlada prethodno većinom glasova nije prihvatila predlog Šaranovića da za prvog čovjeka Uprave policije bude izabran Lazar Šćepanović.

“Moja dužnost kao ministra unutrašnjih poslova je da obavijestim nadležne državne organe o sumnji da su na sjednici Vlade izvršena krivična djela, na način da je, prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, Vlada izabrala Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti direktora Uprave policije”, poručio je Šaranović u izjavi dostavljenoj medijima.

On je ocijenio da je Vlada na predlog Spajića, grubim gaženjem zakona, preuzimanjem ovlašćenja ministra unutrašnjih poslova i prekoračenjem svojih ovlašćenja, izglasala da Radović bude protivpravno postavljen za v.d. direktora Uprave policije.

Šaranović je rekao da je kao ministar unutrašnjih poslova razočaran da, kako je naveo, “nakon tri decenije progona i autokratije dio ove Vlade učini ovakav brutalan presedan”.

On je kazao da je ponosan što je na sjednici Vlade učinio sve da zaštitim integritet organa koji predstavlja i upozori članove Vlade da ne ulaze u zonu krivične odgovornosti.

“Moj pravni tim će preduzeti sve neophodne radnje radi zaštite zakonitosti i ustavnosti, vladavine prava i bezbjednosti naše zemlje”, poručio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS