Šaranović: Intencija ka potpunoj rodnoj ravnopravnosti

Podgorica, (MINA) – Poštovanje ljudskih prava, a naročito intencija ka potpunoj rodnoj ravnopravnosti, posebno je pitanje kojim će se Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) dosljedno baviti, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Šaranović je povodom početka globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, kazao da će MUP u sadejstvu sa Upravom policije, ne 16, već 365 dana u godini biti usmjeren na zaštitu žrtava, žena i djece.

“Vođeni principom interdisciplinarnog pristupa, ostaćemo inicijatori i partneri na unapređenju saradnje sa drugim vladinim i društvenim činiocima, a naročito sa predstavnicima nevladinog sektora koji pružaju podršku ženama, žrtvama nasilja”, rekao je Šaranović.

On je istakao da će MUP biti usmjeren na unapređenje i osnaživanje kapaciteta, prvenstveno u kadrovskom smislu, odnosno edukaciji policijskih službenika, koji su na prvoj liniji eliminacije svakog vida diskriminatorskog ponašanja prema žrtvama.

“Poručujemo da među onima koji čine nasilje ne može i neće biti privilegovanih”, kazao je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS