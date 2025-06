Šaranović i Rodić apelovali na odgovorno ponašanje u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić pozvali su građane dvije države, posebno one koji putuju ka crnogorskom primorju, da na put kreću odmorni, koncentrisani i u potpunosti posvećeni svojoj i tuđoj bezbjednosti.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da su Šaranović i Rodić kazali da su zadovoljni dosadašnjim kvalitetom institucionalne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, posebno u segmentima od značaja za bezbjednost građana.

„Centralna tema razgovora odnosila se na bezbjednost saobraćaja, imajući u vidu evidentiran porast saobraćajnih nezgoda tokom ljetnje turističke sezone, u kojima su učesnici i državljani Srbije“, kaže se u saopštenju.

Šaranović i Rodić uputili su zajednički apel građanima obje države, pozivajući ih da prilikom polaska na putovanje vode računa o ličnoj i kolektivnoj bezbjednosti.

„Pozivamo sve građane, a naročito one koji se ovih dana upućuju ka crnogorskom primorju, da na put kreću odmorni, koncentrisani i u potpunosti posvećeni sopstvenoj i tuđoj bezbjednosti“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, strogo poštovanje saobraćajnih propisa, uz savjesno i odgovorno ponašanje za volanom, nije samo zakonska dužnost, već čin lične i društvene odgovornosti.

„Bezbjednost na putevima počinje sa svakim od nas“, poručuje se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da bezbjednost u drumskom saobraćaju mora ostati zajednički prioritet i da će nadležne institucije Crne Gore i Srbije nastaviti intenzivnu saradnju u cilju sprovođenja preventivnih aktivnosti i jačanja ukupne saobraćajne kulture.

