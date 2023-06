Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na putu Mateševo – Kolašin obustavljen je zbog odrona u mjestu Skrbuša, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Oni su kazali da je sanacija odrona u toku i da se očekuje brzo uspostavljanje saobraćaja.

Iz AMSCG-a su naveli da se u Crnoj Gori jutros saobraća po suvim putevima i da je vidljivost dobra.

Oni su savjetovali vozačima da vožnju prilagode stanju na putevima i poštuju pravila saobraćaja.

Na magistralnim putevima M-1 granični prelaz (GP) Debeli Brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – Ulcinj – GP Sukobin, M-2 Podgorica – Sotonići – Petrovac i M-10 Podgorica – Cetinje – Budva, od 17 do 22 sata, saobraćaj je zabranjen za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.

Saobraćaj je zabranjen za tu vrstu vozila od sedam do 22 sata na regionalnim putevima R-1 Kotor – Trojica do mjesta Krstac na Cetinju, zatim R-29 dionica Bar 2-(tunel Ćafe, raskrsnica sa M-1) u opštini Bar do mjesta Kamenički most-Krute u Ulcinju.

Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 na dionicama regionalnih puteva R-1 od mjesta Krstac na Cetinju do mjesta Trojica-Kotor, iz smjera Njeguša u smjeru Kotora.

Saobraćaj autobusa te kategorije zabranjen je i na R-29 dionici Bar 2 – (tunel Ćafe, raskrsnica sa M-1) opština Bar, do mjesta Kamenički most-Krute, u oba smjera, osim autobusa koji obavljaju javni gradski prevoz putnika, kao i na R-25.1 dionici Međuvršje-Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera.

Zabrana se ne odnosi na vozila sa pravom prvenstva prolaza, vozila za održavanje puteva i ptt instalacija, vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona, asfaltne mase i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu, kao ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta M-1, od GP Debeli Brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.

Saobraćaj je u prekidu za sva vozila na putu Mojkovac – Đurđevića Tara, u mjestu Dobrilovina.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje – Špiljani zbog rekonstrukcije će saobraćaj biti obustavljen od devet do 15 sati i od 20 sati i 30 minuta do pola sata posle ponoći.

Sabraćaj za sva vozila na regionalnom putu R-3 na dionici Pljevlja – Metaljka zbog asfaltiranja je obustavljen od deset do 14 sati. Ako vremenski uslovi ne dozvoljavaju radove neće dolaziti do obustave saobraćaja.

Na magistralnom putu M-5 Ribarevine – Dračenovac, u mjestu Rožaje, saobraćaj je preusmjeren sa dvosmjernog na jednosmjerni i obustavlja se najduže do 30 minuta zbog sanacije zidova.

Na magistralnom putu M-2 Podgorica – Bioče saobraćaj je, zbog izgradnje bulevara Vilija Branta, promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-3 Šćepan Polje – Danilovgrad promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog asfaltiranja.

Saobraćaj na magistralnom putu Nikšić – Vilusi, na dionici Nikšić – Kuside, promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog rekonstrukcije.

Promijenjen je režim saobraćaja i od raskrsnice Podgorica – Cetinje – Nikšić do Komanskog mosta.

Na regionalnom putu R-10 Djurdjevića Tara-Mojkovac u mjestu Gojakovići promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu gdje se sanira klizište „Gojakovići“..

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u Budvi od Prijevora do Lastve Grbaljske, a saobraćaj će biti obustavljen od deset do 14 sati.

