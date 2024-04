Santander završava mandat u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Šef predstavništva UNICEF-a Huan Santander završiće svoj mandat u Crnoj Gori 19. aprila, saopšteno je iz te agencije Ujedinjenih nacija (UN).

Iz UNICEF-a su kazali da će novi šef predstavništva u Crnoj Gori biti uskoro imenovan, a timom te agencije će do tada rukovoditi zamjenica šefa misije Sabina Žunić.

„Crna Gora može nastaviti da računa na partnerstvo i podršku UNICEF-a u izgradnji pravednog društva koje garantuje jednaka prava i mogućnosti svakom djetetu”, poručio je Santander.

Santander, koji će svoj radni angažman nastaviti kao zamjenik direktora UNICEF-a za javna partnerstva u sjedištu te agencije u Njujorku, naglasio je da crnogorska Vlada u narednom periodu mora osigurati da se u te svrhe u kontinuitetu ulaže dovoljno sredstava iz državnog budžeta.

“Kako bi se ubrzale reforme koje vode poboljšanju života djece i njihovih porodica”, kazao je Santander.

Iz UNICEF-a su kazali da će Snatander, prije odlaska iz Crne Gore, imati protokolarne sastanke s visokim Vladinim zvaničnicima.

Santander je, kako su podsjetili iz UNICEF-a, četvrti predstavnik te agencije UN-a u Crnoj Gori otkako je obnovila nezavisnost 2006. godine.

