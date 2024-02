Sa UNDP-em razvijaju sistem za praćenje i evidenciju ljekova

Podgorica, (MINA) – Sistem za praćenje i evidenciju farmaceutskih proizvoda, na čijem razvoju rade Ministarstvo zdravlja i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), spriječiće ulazak falsifikovanih ljekova u legalne tokove snabdijevanja i omogućiti jednostavan uvid u podatke i navike pacijenata i pacijentkinja.

Iz Ministarstva zdravlja kazali su da je to poručeno na sastanku predstavnika tog resora i UNDP-a koji je održan povodom izrade i implementacije sistema za praćenje i evidenciju farmaceutskih proizvoda (Track&Trace), a kao dio projekta Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori.

Ocjenjuje se da će Sistem za praćenje i evidenciju farmaceutskih proizvoda olakšati i donošenje odluka usmjerenih na zdravstvenu zaštitu i utvrđivanje generalnog zdravstvenog stanja nacije.

Navodi se da su Ministarstvo zdravlja i UNDP, uz konsultantsku podršku, intenzivno radili na ispunjenju preduslova za razvoj Track&Trace sistema.

Podsjeća se da su, kako je količina falsifikovanih lijekova na svjetskom tržištu rasla iz godine u godinu, Evropski parlament i Evropska komisija 2011. godine usvojili Direktivu o falsifikovanim lijekovima, koja je stupila na snagu u februaru 2019. godine.

“Direktiva obavezuje učesnike lanca snabdijevanja ljekovima da uvedu sigurnosna obilježja, koja u praksi znače da će svaki pojedini serijski broj kutijice ljekova koji se izdaju na recept, pa tako i u budućnosti i u Crnoj Gori, biti unesen i dostupan u Evropskom sistemu za provjeru autentičnosti lijekova, kao i u nacionalnoj bazi podataka”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će to omogućiti provjeru porijekla i autentičnosti lijeka u svakom trenutku.

“Imajući u vidu činjenicu da je Crna Gora kandidat za članstvo u EU koju slijeduje obaveza da se pridruži Evropskom sistemu za verifikaciju ljekova, Ministarstvo zdravlja i UNDP u Crnoj Gori pokrenuli su aktivnosti na razvoju i implementaciji Track&Trace nacionalnog sistema”, kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sekulić, istakao je partnerstvo UNDP-a i tog resora u digitalizacije sistema zdravstvene zaštite i ocijenio da dugogodišnja implementacija projekta daje značajne rezultate, čini sistem efikasnijim, a u cilju boljeg zdravlja i zaštite građanki i građana Crne Gore.

Prema riječima generalnog direktora Direktorata za projekte, inovacije i zdravstveni turizam u Luke Đukanovića, sistem će pružiti važan mehanizam kontrole, ali i što je važnije bolji uvid u zdravlje građana, njihove navike i pomoći donosiocima odluka da donose bolje i kvalitetnije politike u oblasti zdravstva.

Ocjenjuje se da će sistem za praćenje i evidenciju farmaceutskih proizvoda obezbijediti razmjenu podataka između registara relevantnih aktera u sistemu, što će osigurati bezbjednost ljekova.

Dodaje se da će stalnom razmjenom podataka biti omogućeno proaktivno upravljanje stanjem ljekova, u smislu automatskih obavještavanja o njihovom deficitu, ali i boljeg planiranja budžeta za nabavku ljekova i medicinskih sredstava.

“Dugoročno, ovaj sistem će pružiti bolju analitiku potrošnje po više važnih parametara, što će dodatno osnažiti Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje za kreiranje politika zasnovanih na preciznim i ažurnim podacima”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS