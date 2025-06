Ruski državljanin spašen na 700 metara od obale 

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) spasil su ruskog državljanina I.B. (40), na otvorenom moru, oko 700 metara između Crvene plaže i pilotske plutače kod Bara.

Iz UPSUL-a su naveli da je incident prijavilo plovilo Mornarice Vojske Crne Gore, nakon čega je spasilački čamac SAR-5 odmah isplovio iz Luke Bar, sa pripadnikom Sektora granične policije.

„Vidno iscrpljeni plivač izvučen je iz mora i prevezen do gata 5 u Luci Bar, gdje je Inspekcija sigurnosti pomorske plovidbe izdala prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe“, kazali su iz UPSUL-a.

Oni su apelovali na građane i turiste da se pridržavaju pravila sigurnog kupanja.

„Plivanje van obezbijeđenih i ograđenih dijelova kupališta, bilo uređenih ili prirodnih, nije dozvoljeno i predstavlja ozbiljan rizik po život i zdravlje. Takvo ponašanje može dovesti do iznemoglosti, dezorijentacije ili čak utapanja“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je sigurnost na moru zajednička obaveza i odgovornost svih.

Iz UPSUL-a su pozvali građane i turiste na savjesno ponašanje kako bi ljetnja sezona protekla bez nesreća.

