Rok&Etno fest u Ulcinju početkom avgusta

Podgorica, (MINA) – Internacionalni Rok&Etno festival biće održan od 4. do 7. avgusta u Ulcinju.

Organizatori festivala, nevladina organizacija Globus Art iz Ulcinja, kazali su da je to prvi Internacionalni Rok&Etno fest, na koji će doći najveće regionalne zvijezde.

Kako su naveli, festival donosi spoj rok i etno kulture, prepoznatljiv zvuk i dobro poznata muzička imena.

Oni su istakli da će četiri dana dobre muzike, ali i raznovrsnog kulturno umjetničkog programa, u Ulcinju, okupiti slavne rok grupe poput “Teške Industrije”, “Generacije pet”, “Crvene jabuke” i “Kraljevskog apartmana”.

“Pridružiće im se regionalna zvijezda Indira Forca – ex Colonia, nesvakidašnji makedonski sastav “Belo kopče” tribjut “Bijelo dugme”, ali i mnogi drugi izvođači iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Hrvatske i Sjeverne Makedonije”, kazali su iz Globus Art-a.

U moderno uređenom parku Hajdari family public park, kako se navodi, svoje mjesto će, osim ljubitelja dobrog zvuka, naći i poštovaoci umjetnosti, ručnih radova, mode, folklora.

“Programom festivala su osim velikih muzičkih koncerata, predviđeni i nastupi folklornih grupa sa Zapadnog Balkana. Pored toga, biće održan i sajam ruktvorina, modna revija, kao i etnografska izložba”, rekli su organizatori.

Iz Globus Art-a kazali su da Rok&Etno fest počinje 4. avgusta u 19 sati, a da će prve večeri nastupati “Belo kopče” tribjut “Bijelo dugme”, a iste noći publiku će zabavljati Indira Forca – ex Colonia, “Teška industrija”, Biljana Đoševa, “Trilogy band” i Adrian Ljuljđuraj.

“Belo kopče” tribjut “Bijelo dugme” nastupa i drugog dana festivala, kao i “Teška industrija”, Biljana Đoševa i “Trilogy bend”.

Osim njih, 5. avgusta na binu će izaći “Epilogy” i “Kraljevski apartman”.

Treći dan festivala rezervisan je za koncert “Generacije 5”, “Crvene jabuke”, kao i sastava “Fjola & band”.

Iste večeri publika će još jednom imati priliku da čuje “Tešku industriju” i “Epilogy”.

Posljednjeg dana događaja nastupa makedonska muzička zvijezda Shkumbin Ismaili, Poni, Korab Šaćiri, Sidorela Kelmendi.

Publika će festival zatvoriti hitovima “Teške industrije”, i još jednom čuti sastav “Fjola & bend”.

Karte za događaj mogu se kupiti na internet stranici www.gigstix.me, a cijena ulaznice za jedno veče je devet EUR, dok karta za sve četiri večeri festivala košta 29 EUR.

Više informacija o festivalu dostupno je na društvenim mrežama https://www.facebook.com/International-Rock-Etno-Fest-112254891536027 i https://www.instagram.com/international_rocketno_fest/ .

