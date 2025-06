Razriješen Lazarević, Vuksanović načelnik Generalštaba

Podgorica, (MINA) – Savjet za odbranu i bezbjednost razriješio je danas načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića i na tu funkciju imenovao Miodraga Vuksanovića.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je novinarima, nakon sjednice Savjeta, rekao da su donijeli nekoliko važnih odluka.

“Razriješili smo Lazarevića, ispunio je zakonom predviđene uslove i istekla mu je vojna služba, zato je razriješen”, kazao je Milatović.

Kako je naveo, Vuksanović je unaprijeđen u čin brigadnog generala i imenovan za novog načelnika Generalštaba.

Milatović je zahvalio Lazareviću na dosadašnjoj službi u VCG i čestitao Vuksanoviću.

