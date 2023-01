Razmatra se ograničavanje boravka u kolektivnim smještajima nevakcinisanoj djeci

Podgorica, (MINA) – Crnogorski zdravstveni sistem spreman je u slučaju pojave morbila, kazala je državna sekretarka Ministarstva zdravlja Slađana Ćorić i dodala da se razmatra ograničavanje boravka u kolektivnim smještajima nevakcinisanoj djeci.

Ona je, u Dnevniku 2 na Televiziji Crne Gore, kazala da je prošle godine formirana multisektorska radna grupa koju, osim ministara zdravlja i prosvjete, čine predstavnici UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije, pedijatri.

Ćorić tvrdi da je zdravstveni sistem spreman u slučaju pojave morbila.

“Razmatra se da se nevakcinisanoj djeci ograniči boravak u kolektivnim smještajima. Više puta smo apelovali na roditelje da dozvole vakcinaciju djece. Strepimo od novog talasa kovida i strepimo da će zdravstveni sistem biti pod velikim pritiskom”, kazala je Ćorić, prenosi Portal RTCG.

Ona je ponovila da su bolnički kapaciteti spremni.

“Nadam se da će roditelji shvatiti značaj vakcine i da ćemo doprijeti do svijesti roditelja, te da će krenuti ta masovna vakcinacija”, poručila je Ćorić i dodala da je na roditeljima velika odgovornost.

Kako je navela, država je o imunizaciji trebala da razmišlja mnogo ranije.

Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, roditelji ili staratelji koji odbijaju da vakcinišu djecu mogu biti kažnjeni od 100 do dvije hiljade EUR.

Podaci pokazuju da je u posljednje tri godine, novčane kazne platilo oko 90 roditelja, a najviša je bila 800 EUR.

“Mi bismo voljeli da ne moramo da razmišljamo o sankcijama”, kazala je Ćorić i poručila da će, ako budu sprovodili neke represivne mjere, sprovoditi ih i prema zdravstvenim radnicima koji savjetuju roditelje da ne vakcinišu djecu.

