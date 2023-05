Rat u Ukrajini intezivirao hibridne prijetnje na Zapadnom Balkanu

Ohrid, (MINA) – Agresija Rusije na Ukrajinu intenzivirala je hibridne prijetnje na Zapadnom Balkanu, a odgovor na njih mora biti sveobuhvatan i zajednički, ocijenila je ministarka odbrane Sjeverne Makedonije Slavjanka Petrovska.

Petrovska je, na radionici “Povećanje svijesti o hibridnim prijetnjama – Jačanje otpornosti na Zapadnom Balkanu” u Ohridu, kazala da su diskusije o hibridnim prijetnjama i povećanju otpornosti na njih od krucijalnog značaja.

“Jer nema jasnih granica između mira, kriza i konflikta, što čini bejzbednosno okruženje nepredvidljivim i kompleksnim”, saopštila je Petrovska.

Ona je navela da državni i nedržavni akteri koriste razne metode kako bi prouzrokovali nestabilnost.

“Hibridne prijetnje, uključujući lažne vijesti i dezinformacije, mogu da nanesu veliki štetu društvu, bez upotrebe vojske”, kazala je Petrovska.

To, kako je saopštila, može negativno uticati na povjerenje građana u demokratski izabrane vlade.

“Britalna agresija Rusije na Ukrajinu intenzivirala je ta (hibridna) sredstva. Odgovor mora biti sveobuhvatan i zajednički”, poručila je Petrovska.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Sjeverne Makedonije Filip Tosevski rekao je da maligni uticaji na Zapadnom Balkanu i dalje postoje, ali i da je značaj tog regiona prepoznat kroz novi NATO strateški koncept.

On je kazao da maligni uticaji posebno ciljaju na integracione procese tog regiona.

“Zapadni Balkan se suočava sa hibridnim, malignim spoljnim uticajima kao što je promocija autoritarnih populizama, smanjivanje povjerenja u demokratske institucije i širenje lažnih tvrdnji kako bi se opravdale njihove akcije”, saopštio je Tosevski.

On je naveo da se dezinformacije koriste kao moćno oružje u pro-ruskim kampanjama, posebno na društvenim mrežama.

“Cilj im nije samo da šire konfuziju, ali i da razvijaju anti-NATO i anti-zapadne sentimente”,rekao je Tosevski.

Savjetnik premijera Sjeverne Makedonije Ismet Ramadani naveo je da su hibridne prijetnje prisutne u svom državama.

On je kazao da je britalni rat Rusije bio poziv za buđenje za Evropsku uniju i Zapadni Balkan.

“Ono što Rusija uglavnom radi je blokada evroatlantskog puta. Zato su ovakve diskusije najbitnije, kako bi se pronašlo rješenje da se izborimo sa tim problemima”, zaključio je Ramadani.

