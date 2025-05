Rasvijetljen pokušaj ubistva u Siti kvartu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija podnijeće krivične prijave protiv A.R. (22) i T.M. (21) iz Podgorice, koji su osumnjičeni za pokušaj ubistva I.N. (29) u Siti kvartu, saopštili su iz Uprave policije i dodali da rade na lociranju i hapšenju osumnjičenih.

I.N. je ranjen u pucnjavi koja se dogodila u Siti kvartu u subotu.

„Preduzimajući brojne operativne, taktičke, tehničke i forenzičke mjere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, policijski službenici su u relativno kratkom roku identifikovali izvršioce tog teškog krivičnog djela, direktnog – neposrednog izvršioca i pomagača, a radi se o A.R. i T.M. iz Podgorice“, kaže se u saopštenju policije.

Kako se sumnja, A.R. je u subotu prišao stolu za kojim su se nalazile tri osobe i iz pištolja ispalio 3 projektila u pravcu I.N, nakon čega je pobjegao u nepoznatom pravcu.

„Policijski službenici su opsežnom pretragom šireg područja i pravca bjekstva pronašli sredstva koja potiču iz krivičnog djela i koja su korišćena u izvršenju tog krivičnog djela“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su istakli da je, zbog povreda od vatrenog oružja, I.N. transportovan u Klinički centar (KCCG) radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Oni su kazali da su zdravstveni radnici KCCG taj događaj policiji prijavili 18 minuta nakon pucnjave.

„Preduzimajući izviđajne mjere i radnje u saradnji sa postupajućim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, obezbijeđeni su dokazi koji nedvosmisleno upućuju na osnovanu sumnju da je A.R. izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se T.M. na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju izvršeno putem pomaganja.

„Protiv A.R. i T.M. će Višem državnom tužilaštvu u Podgorici danas biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili pomenuta krivična djela“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da policijski službenici preduzimaju potražne mjere i radnje na lociranju i hapšenju osumnjičenih.

Ističe se da se A.R. u evidencijama policije vodi kao povratnik u izvršenju krivičnih djela sa elementima nasilja i krivičnih djela iz oblasti požara i eksplozija.

„T.K. se u evidencijama policije vodi kao povrtanik u izvršenju krivičnih djela sa elementima nasilja, imovinskog kriminaliteta i zloupotrebe opojnih droga, dok se i oštećeni I.N. u evidencijama Uprave policije vodi kao operativno interesantna osoba bliska članu jedne organizovane kriminalne grupe“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da se, na osnovu operativnih i obavještajnih analiza, zaključuje da je krivično djelo izvršeno kao posljedica djelovanja suprostavljenih organizovanih kriminalnih grupa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS