Raspisana centralna potjernica za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem

Sarajevo, (MINA) – Sud Bosne i Hercegovine (BiH) raspisao je centralnu potjernicu za predsjednikom Republike Srpske (RS) Miloradom Dodikom, premijerom Radovanom Viškovićem i predsjednikom Skupštine tog entiteta Nenadom Stevandićem, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) iz Tužilaštva BiH.

Sud BiH odredio je Dodiku, Viškoviću i Stevandiću jednomjesečni pritvor, nakon što budu privedeni na saslušanje.

Dodik, Višković i Stevandić osumnjičeni su za krivično djelo napad na ustavni poredak, a proteklih dana nijesu se odazvali na pozive za davanje iskaza u Tužilaštvu BiH.

Zbog toga je Tužilaštvo BiH prošle sedmice izdalo naredbu za njihovo privođenje na saslušanje.

Naredba za privođenje data je sudskoj policiji na nivou BiH, pri čemu je zatražena i asistencija Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Tužilaštvo nije objavilo na šta se konkretno odnosi istraga i ko su osumnjičeni, ali su Dodik, Višković i Stevandić u medijskim istupima, u međuvremenu, potvrdili da su dobili pozive za davanje iskaza i da se neće odazvati.

Zakon o krivičnom postupku BiH predviđa mogućnost izdavanja naredbe za prislino dovođenje na davanje iskaza, u slučaju da osoba koja je pozvana u pravosudne inistucije odbija da dođe.

U slučaju da ni to nije moguće, odnosno da su osumnjičeni nedostupni, idući korak je raspisivanje potjernice.

Zakon predviđa i mogućnost određivanja pritvora, ukoliko postoji opasnost od bjekstva ili ako postoji bojazan da će osumnjičeni uticati svjedoke.

Tužilaštvo BiH objavilo je 6. marta da od decembra prošle godine sprovodi istragu zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo napad na ustavni poredak, za koje krivični zakon BiH predviđa kaznu zatvora od pet godina, kao i mogućnost zabrane obavljanja dužnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS