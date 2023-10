Raspisan tender za adaptaciju stomatoloških ambulanti u školama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja raspisalo je tender za adaptaciju stomatoloških ambulanti u 56 osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori čija je procijenjena vrijednost 1,06 miliona EUR sa PDV-om, odnosno 880 hiljada EUR bez PDV-a.

U saopštenju Ministarstva zdravlja navodi se da je taj resor u cilju unapređenja preventivne dječije stomatologije pokrenuo inicijativu za obezbjeđivanje uslova za ponovno otvaranje stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori.

Navodi se da su u realizaciju ovog značajnog projekta uključene sve relevantne intitucije – Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo finansija, Fond za zdravstveno osiguranje, Stomatološka komora, Instituta za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja.

Kako su objasnili, novac za realizaciju, na inicijativu Ministarstva zdravlja, obezbijeđen je kroz Kapitalni budžet države za 2023.godinu, u iznosu od 2,5 miliona EUR.

Iz Ministarstva su kazali da je nakon obilaska svih škola u Crnoj Gori, urađena Analiza i definisan spisak škola koje u ovom momentu ispunjavaju uslove i u kojima je moguće otvoriti stomatološke ambulante.

Navodi se da je nakom pripremljene projektne dokumentacije u petak raspisan tender za adaptaciju stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama procijenjene vrijednost nabavke 1.064.800 (sa PDV-om), 880.000 € bez PDV-a.

“S obzirom da je u fazi pripreme projetne dokumentacije, prilikom obilaska arhitekata utvrđeno da Pomorska škola u Kotoru i OŠ “Dušan Obradović” na Žabljaku ne ispunjavaju uslove za otvaranje stomatoloških ambulanti, Ministarstvo zdravlja će obezbijediti prostor u Domovima zdravlja tih opština, kako bi djeca iz imala jednak pristup stomatološkoj zaštiti”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Ističe se da je u Stručoj medicinskoj školi u Podgorici procijenjeno da je sve u funkciji i zadovoljava zahtjevane uslove i da je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete obezbijeđeno da se u toj školi otvori stomatološka ambulante uz omogućeno korištenje postojećeg prostora i opreme.

“S obzirom da ovaj projekat obuhavata i nabavku medicinske opreme za potrebe rada navedenih ambulanti, raspisivanje tendera za ovaj segment očekujemo početkom ove sedmice”, navodi se u saopštenju.

