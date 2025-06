Raspisan međunarodni tender za izgradnju škole u Karabuškom polju

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) raspisalo je poziv za dostavljanje ponuda za izradu glavnog projekta i nadzor nad izgradnjom osnovne škole u Karabuškom polju u Tuzima.

Iz MPNI su kazali da je rok za dostavljanje ponuda 25. jul, a da bi ugovorene aktivnosti trebalo da budu završene 39 mjeseci od zaključivanja ugovora.

Kako su pojasnili, period implementacije ugovora obuhvata izradu tehničke dokumentacije/glavnog projekta, reviziju glavnog projekta i dobijanje pozitivnog izvještaja od revidenta, dobijanje gradjevinske dozvole, pružanje usluga nadzora nad izgradnjom objekta nove osnovne škole.

Predviđeno je i da konsultant bude na raspolaganju ugovornom organu prilikom davanja odgovora na pitanja koja se postavljaju u fazi nabavke u vezi sa izgradnjom nove škole.

„Kriterijumi na osnovu kojih će dostavljene ponude biti evaluirane/ocijenjenje su kvalitet tehničke ponude, nakon čega se ocjenjuje finansijska ponuda“, navodi se u saopštneju.

Kako se dodaje, sva domaća i strana pravna lica su pozvana da dostave ponude.

Iz MPNI su kazali da će projekaz biti finansiran novcem koji je dobijen iz kredita sa Evropskom investicionom bankom (EIB) i granta od Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), kao i novcem iz nacionalnog budžeta.

