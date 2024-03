Raičković i Milanović izabrane za sudije Apelacionog suda

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet izabrao je danas dosadašnju sudiju Privrednog suda Dijanu Raičković i specijalnu tužiteljku Zoricu Milanović za sudije Apelacionog suda.

Kako je saopšteno iz Sudskog savjeta, Raičković i Milanović izabrane su nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđene rang liste.

Na sjednici Sudskog savjeta odlučeno je da se ponovo, po osmi put, raspiše javni oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore.

Iz Sudskog savjeta su apelovali na sudije Vrhovnog suda da, prilikom izjašnjavanja i glasanja na Opštoj sjednici, odgovorno utvrde predlog kandidata i omoguće Savjetu da izabere predsjednika Vrhovnog suda.

“Kako bi, konačno, Crna Gora ispunila jedno od ključnih privremenih mjerila u pregovaračkom poglavlju 23“, poručili su iz Sudskog savjeta.

Na današnjoj sjednici Sudskog savjeta Mirjana Ivanović, Slađana Guberinić i Danilo Vukojičić izabrani su za sudije sudova za prekršaje.

„Na osnovu utvrđene rang liste, Savjet je donio odluku da se za kandidate za sudije sudova za prekršaje izaberu, i isti će biti upućeni na inicijalnu obuku u Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u trajanju od devet mjeseci“, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Kako se dodaje, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru Srđan Klikovac izabran je za zamjenika člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita.

