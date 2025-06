Radunović: Prostorni plan usvojiti konsenzusom

Podgorica, (MINA) – Prostorni plan Crne Gore trebalo bi da u Skupštini bude usvojen konsenzusom većine političkih subjekata, jer se bavi isključivo interesom države, na način kako je to utvrdila struka, kazao je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da će Prostorni plan, koji daje smjernice za razvoj Crne Gore do 2040. godine i zaštitu prostora, u toku dana biti poslat Skupštini Crne Gore, a da će prije glasanja o njemu biti obavljene konsultacije sa svim poslaničkim klubovima u parlamentu.

„Mnogo je bitno da ovaj plan bude usvojen apsolutnom većinom, odnosno konsenzusom u Skupštini, s obzirom na to da smo se trudili na svaki način da nikakva politika ne bude uključena u ovakav plan, već da se bavi isključivo interesom države, na način kako je to utvrdila Vlada i prije svega struka“, rekao je Radunović.

Rukovoditeljka izrade Prostornog plana Svetlana Jovanović istakla je da ovo najvažniji strateški planski dokument i da su njegove odrednice važne za svu ostalu plansku dokumentaciju.

“Sa stručnim timom se nastojalo da se, u starteškom smislu, Crnoj Gori obezbijedi dobar strateški okvir za budući razvoj – saobraćaja, energetike, ključnih oblasti privrede“, navela je Jovanović.

Kako je rekla, puno pažnje posvećeno je zaštiti prostora ne samo zato što je Crna Gora ekološka država, nego što u svim projekima koje bude Crna Gora donosila aspekt zaštite prostora kao ključni interes mora biti visoko vrednovan.

„Nije lako u Crnoj Gori planirati infrastrukturu jer je puno zaštićenih područja, zaštičenih područja kulturnog nasljeđa, a sa druge strane morfološki je teško koncipirati infrastrukturna rješenja. Nastojali smo u najvećoj mogućoj mjeri da to ispratimo i da predlažimo najbolja strateška rješenja”, zaključila je Jovanović.

