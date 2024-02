Radulović: Šaranović ne može preuzeti koordinisanje Upravom policije

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović ne može preuzeti koordinisanje Upravom policije jer bi to bilo u suprotnosti sa zakonom definisanim načelom političke i ideološke neutralnosti policije, kazao je advokat Veselin Radulović.

Radulović je agenciji MINA rekao da kada direktoru policije prestane mandat, ministar može Vladi da predloži da za vršioca dužnosti direktora odredi nekog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice policije.

„Ali zakon ne dozvoljava da ministar preuzme rukovođenje policijom. Takvo rješenje bilo bi u suprotnosti sa zakonom definisanim načelom političke i ideološke neutralnosti policije”, rekao je Radulović.

On je kazao da se nažalost po ko zna koji put svjedoči partijskim borbama.

„U ovom slučaju za kontrolu policije, što pokazuje da političke partije ne žele profesionalnu i efikasnu policiju, već policiju koja će biti pod partijskom kontrolom”, dodao je Radulović.

On smatra da takva neozbiljnost i nesposobnost paritokrata, „uz moguće i loše namjere”, ozbiljno ugrožava bezbjednosni sektor.

Radulović je kazao da Brđanin može biti razriješen na osnovu negativnog izvještaja Odbora za bebzjednost i odbranu jer to skupštinsko tijelo nije usvojilo dva izvještaja Brđanina iz 2022. godine.

„U slučaju da sada ne bude razriješen, to bi moglo ponovo biti na dnevnom redu ako skupštinski Odbor eventualno ne usvoji neki od narednih izvještaja o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, naveo je Radulović.

On je kazao da bi u slučaju razrješenja Brđanin imao pravo sudske zaštite, ali smatra da u slučaju pokretanja tog spora nije realno očekivati da sud takvu odluku poništi.

„Jer, za razliku od prethodnih odluka, u ovom slučaju je ispoštovana procedura propisana zakonom koja podrazumijeva da ministar može pokrenuti postupak razrješenja direktora policije prije isteka mandata ako Odbor ne prihvati izvještaj o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, rekao je Radulović.

