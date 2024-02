Radulović razriješena, Radović direktor KCCG

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas razriješila direktoricu Kliničkog centra (KCCG) Ljiljanu Radulović i na tu funkciju imenovala Aleksandra Radovića.

Radulović je na čelu KCCG bila od 17. decembra 2020. godine.

Razrješenje Radulović predložio je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

Šimun je na konferenciji za novinare u utorak rekao da je predložio razrješenje menadžmenta KCCG.

Menadžment KCCG tada je saopštio da je inicijativa za njihovo razrješenje neargumentovana, ali da je moguće da ima lične motive.

Ranije su razriješeni i direktori podgoričkog i hercegnovskog doma zdravlja, Danilo Jokić i Aleksa Đekić.

