Radović v.d direktor Uprave policije

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada izabrala je Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti direktora Uprave policije, na sjednici koja je trajala više od 12 sati.

Radović je na tu funkciju izabran na predlog premijera Milojka Spajića.

Vlada prethodno većinom glasova nije prihvatila predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da za v.d direktora Uprave policije bude izabran Lazar Šćepanović.

