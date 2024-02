Radnik nikšićkog Vodovoda prijavio da ga je napao pomoćnik direktora

Podgorica, (MINA) – Zaposleni u nikšićkom Vodovodu prijavio je da ga je fizički napao pomoćnik direktora tog preduzeća S.K. (55), kazali su iz Uprave policije i dodali da je o svemu obviješten državni tužilac koji će pravno kvalifikovati događaj nakon uvida u spise predmeta.

Iz policije su saopštili da je zaposleni u Hitnoj službi Medicinskog centra u Nikšiću u utorak, u 17 sati i 15 minuta, obavijestio dežurnu službu nikšićkog Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić da se u prostorijama te zdravstvene ustanove nalazi osoba sa povredama zadobijenim nasilnim putem.

„U Medicinski centar su upućeni policijski službenici koji su tamo zatekli oštećenog, kojem je ukazivana ljekarska pomoć, a nakon čega je doveden u službene prostorije OB Nikšić“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sa oštećenim je obavljen razgovor, o čemu je sačinjen zapisnik.

Iz policije su kazali da je oštećeni prijavilo da ga je u krugu preduzeća Vodovod i kanalizacija Nikšić, gdje je zaposlen, fizički napao pomoćnik direktora S.K.

„Na način što mu je zadao više udaraca zatvorenim šakama u predjelu glave“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je policija u službene prostorije pozvala S.K.i od njega prikupila obavještenje na zapisnik.

„O navedenom događaju policijski službenici su obavijestili državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će pravno kvalifikovati događaj nakon uvida u spise predmeta i dodatno prikupljenih obavještenja“, zaključuje se u saopštenju.

