Racije u centralnoj regiji, uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Centar uhapsili su dvije osobe i protiv tri podnijeli prekršajne prijave, tokom racija u ugostiteljskim objektima u Podgorici i na Cetinju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici sinoć kontrolisali šest ugostiteljskih objekata u Podgorici, Cetinju i Danilovgradu.

„I tom prilikom uhapsili dvije osobe, izdali prekršajni nalog ugostiteljskom objektu, i podnijeli prekršajne prijave protiv tri osobe“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su službenici podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti, u saradnji sa službenicima Posebne jedinice policije, izvršili operativno-taktičku mjeru i radnju „Racija“ i tom prilikom kontrolisali dva ugostiteljska objekta i izvršili pregled 400 osoba, od čega deset operativno – interesantnih.

Kako su rekli, tokom kontrole su uhapšeni L.Đ.(22) i J.K.(23) zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

U saopštenju se navodi da je u jednom od ugostiteljskih objekata sprovedena i planska akcija “Mladost”, tokom koje su u konuzmaciji alkoholnog pića zatečene maloljetne osobe, zbog čega je pravnom licu izdat prekršajni nalog.

Dodaje se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje u dva ugostiteljska objekta u tom gradu kontrolisali 150 osoba, od kojih tri operativno interesantne lica.

„Tom prilikom su kod S.I. (42) pronašli zamotuljak sa sadržinom bijele praškaste materije nalik na kokain. Protiv S.I. je podnijeta prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, kaže se saopštenju.

U Danilovgradu, kako se navodi, policija je kontrolisala dva ugostiteljska objekta i 12 osoba, prlikom kojih nijesu zabilježene nepravilnosti.

