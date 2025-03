Protest Studentski edikt u Nišu

Beograd, (MINA) – Desetine hiljada građana i studenata okupilo se danas u Nišu, na velikom protestu povodom četiri mjeseca od pada nadstrešnice na novosadskoj Željezničkoj stanici, kada je poginulo 15 osoba.

Protest “Studentski edikt” počeo je jutros u devet sati, okupljanjem studenata i građana na četiri lokacije – na raskrsnici Vardarske ulice i Ulice Jovana Ristića, kod Saborne crkve, Niteksa i Medicinskog fakulteta.

Kako prenosi N1, okupljanje je trajalo do 11 sati, a učesnici protesta su potom krenuli u protestnu šetnju do Trga kralja Milana.

Na tom trgu 15-minutnom tišinom odata je pošta nastradalima u padu nadstrešnice, čime je započet zvanični program protesta.

Protest bi trebalo da traje do tri sata poslije ponoći.

Kako je javio Radio Slobodna Evropa, učesnici protesta ispunili su ulice oko centralnog trga u Nišu, trećem gradu po broju stanovnika u Srbiji, pa je tako ceo centar Niša prerastao u pješačku zonu.

Građani šetaju ulicama, pište u zviždaljke i vuvuzele.

Studenti u blokadi su najavili da će sljedeći veliki protest biti održan u Beogradu 15. marta.

Građani su se danas okupili u Novom Sadu, gdje su ispred Željezničke stanice ostavili cvijeće i upalili svijeće povodom četiri mjeseca od pada nadstrešnice.

Zbog pada nadstrešnice vode se dva postupka, a Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 ljudi, pod sumnjom na propuste u rekonstrukciji nadstrešnice.

Među optuženima su bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i njegova pomoćnica Anita Dimoski, kao i bivša direktorka javnog preduzeća Infrastrukture željeznice Srbije Jelena Tanasković.

U pritvoru je 10 optuženih, Vesić je na slobodi, dok su Tanasković i Dimoski u kućnom pritvoru.

Novosadsko Više javno tužilaštvo je 3. februara saopštilo i da provjerava da li je bilo korupcije tokom rekonstrukcije Željezničke stanice.

Vrhovno javno tužilaštvo Srbije (VJTS) saopštilo 12. februara da je prenijelo predmet o koruptivnim djelima vezanim za radove na novosadskoj Železničkoj stanici.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 24. februara saopštilo da je uhapšena menadžerka za razvoj investicija akcionarskog društva Infrastrukture železnica Srbije S. K, zajedno sa još tri osobe.

