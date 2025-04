Protest studenata u Novom Pazaru, drugi dan okupljanja pristalica vlasti u Beogradu

Beograd, (MINA) – Studenti u blokadi organizovali su danas protest u Novom Pazaru koji će trajati 12 sati, dok je u centru Beograda počeo program drugog dana okupljanja pristalica vlasti.

Protest na poziv studenata u blokadi u Novom Pazaru počeo je u 11 sati, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Studenti koji više od četiri mjeseca blokiraju fakultete u gradovima širom Srbije, insistirajući na odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu, okupili su se ispred državnog Univerziteta u Novom Pazaru.

Kako su ranije najavili, protest će trajati 12 sati, pod nazivom “Sloboda vlada čaršijom”.

Učesnici protesta su od zgrade državnog Univerziteta prošetali do centralnog gradskog trga Gazi Isa-Beg, gdje su održali 17-minutnu tišinu i odali poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu i studentu novopazarskog univerziteta Ernadu Bakanu, kojeg je u Beogradu 2019. godine na pješačkom prelazu usmrtio vozač automobila.

Nakon 17-minutne tišine, učesnici protesta krenuli su ka zgradi policijske uprave, zbog incidenta koji se dogodio oko devet sati, prije početka protestnog okupljanja u Novom Pazaru.

Studenti u blokadi novopazarskog univerziteta su jutros blokirali kružni tok na izlazu iz toga grada, a tim putem je trebalo da prođu autobusi sa pristalicama vladajuće Srpske napredne stranke na putu za skup u Beogradu.

Studenti iz Novog Pazara i drugih gradova sjedeli su na asfaltu, a pripadnici policije su ih sklonili povlačenjem za ruke, kako bi prošli autobusi.

Studenti u blokadi tvrde da je tom prilikom jedan od studenata povrijeđen i zbog toga su sa centralnog gradskog trga otišli pred zgradu policije, gdje su prolili crvenu farbu.

Nakon toga, otišli su nazad ka centralnom gradskom trgu, gdje je predviđen glavni program protesta.

Trodnevni skup pristalica vlasti organizuje se pod sloganom “Ne damo Srbiju”, na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kako su predstavnici vlasti najavili, na skupu će biti predstavljen “Pokret za narod i državu”.

Centar grada je od petka blokiran za saobraćaj, a ispred Skupštine Srbije postavljena je bina, dok su okolo su postavljeni šatori i štandovi sa hranom i pićem.

Postavljeni su i štandovi na kojima građani mogu da se potpišu pristupnicu pokretu i napišu pismo predsjedniku države.

Kako javlja RSE, u centru Beograda kod Skupštine Srbije gdje se očekuje glavni program skupa pristalica vlasti, postavljeni su brojni štandovi, među njima i štandovi sa desničarskim obilježjima.

Oostavljeno je i više bina, na kojima se održava muzički program, a učesnicima skupa dijele se besplatno hrana i piće.

Skup obezbjeđuju policija i redari.

