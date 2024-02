Prosvjetni radnici nastavljaju štrajk

Podgorica, (MINA) – Štrajk prosvjetnih radnika u Crnoj Gori, koji je počeo u ponedjeljak nakon što nije postignut dogovor između Sindikata prosvjete (SPCG) i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) o povećanju zarada prosvjetarima, biće nastavljen danas.

Iz SPCG su saopštili da je u ponedjeljak nastava bila obustavljena u 138 ustanova, dok su pojedine radile djelimično, sa malim brojem zaposlenih koji nijesu u štrajku.

Predsjednik SPCG Radomir Božović rekao je da je nastava obustavljena u toliko ustanova i pored, kako je naveo, neviđenih pritisaka i zastrašivanja prema prosvjetnim radnicima koji su u štrajku.

Premijer Milojko Spajić pozvao je prosvjetne radnike da razgovaraju sa Vladom i poručio da nema potrebe za štrajkom i da pod pritiskom neće promijeniti odluke.

Iz MPNI su poručili da će uložiti sve napore da se što prije uspostavi redovni nastavni proces u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Štrajk prosvjetnih radnika podržali su sindikati državnih službenika i namještenika, radnika trgovine i medija.

