Prostorni plan temelj za održiv i uravnotežen razvoj države

Podgorica, (MINA) – Prostorni plan Crne Gore je temelj za održiv, inkluzivan i uravnotežen razvoj države, poručili su iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Skupština je danas donijela Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine.

Iz Ministarstva su kazali da taj krovni dokument prostornog planiranja postavlja dugoročne razvojne okvire, definiše prostorne kategorije i strateške prioritete.

„I predstavlja temelj za održiv, inkluzivan i uravnotežen razvoj naše države“, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Ističe se da Prostorni plan Crne Gore, kao strateški dokument, najvažniji nakon Ustava, postavlja jasne smjernice za sve buduće investicije i prostorne intervencije.

„Ali ne nameće konkretne građevinske projekte niti specifične lokacije—takve odluke ostaju u nadležnosti opština koje, kroz svoje prostorno-urbanističke planove, donose konačne urbanističke i građevinske odluke“, dodali su iz Ministarstva.

Oni su istakli da na taj način čuvaju autonomiju lokalnih samouprava, uz obaveznu usklađenost sa nacionalnim smjernicama.

„Želimo da istaknemo da Prostorni plan funkcioniše van svakodnevnih političkih rasprava i kratkoročnih interesa. Njegova svrha jeste da, bez obzira na promjene vlasti, obezbijedi kontinuitet, stabilnost, te predvidivo i odgovorno korišćenje prostora u naredne dvije decenije“, kazali su iz Ministarstva.

Kako su rekli, tim iskusnih stručnjaka, predvođen rukovoditeljkom izrade plana Svetlanom Jovanović, uprkos čestim smjenama vlasti u proteklih pet godina, izradio je plan po najvišim profesionalnim standardama i na bazi svih neophodnih analiza i konsultacija.

Iz Ministarstva su poručili da taj Vladin resor daje punu podršku tom strateškom dokumentu i da je posvećen njegovoj dosljednoj implementaciji.

„Pozivamo lokalne samouprave da u najkraćem roku usklade svoja planska dokumenta, građevinske investitore da poštuju državne smjernice, te građane i stručnu javnost da aktivno prate i učestvuju u realizaciji projektnih aktivnosti“, navodi se u saopštenju.

