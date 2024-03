Prošle sedmice registrovali 77 krivičnih djela

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici su prošle sedmice u Crnoj Gori registrovali 77 krivičnih djela, za koja će odgovarati 67 osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je najveći broj registrovanih krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta – 71.

„Od ukupnog broja registrovanih krivičnih djela, 18 je u trenutku izvršenja bilo sa nepoznatim izvršiocem, od kojih je operativnim i drugim angažovanjem rasvijetljeno 15, što predstavlja procenat rasvijetljenosti od 83 odsto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je kriminalistička policija uhapsila 49 osoba, od čega 33 zbog krivičnih djela, a 16 zbog učinjenih prekršaja.

„Registrovano je ubistvo u pokušaju u jednom ugostiteljskom objektu u naselju Cijevna, na štetu Z.P, koji je zadobio prostijelnu ranu od posljedica upotrebe vatrenog oružja“, rekli su iz policije.

U istom događaju, kako su kazali, L.S. je zadobio povrede u predjelu glave i tijela, koje su nanijete udarcima.

Iz policije su naveli da preduzimaju radnje kako bi locirali dvije osobe za koje se sumnja da su povezane sa tim krivičnim djelom.

„Barska policija rasvijetlila je ubistvo u pokušaju koje je izvršeno u novembru prošle godine i krivično procesurala državljanina Sjeverne Makedonije P.E.“, kaže se u saopštenju.

Sumnja se da je P.E, nakon kraćeg verbalnog konflikta, nožem nanio više ubodnih rana H.Š. iz Srbije.

Kako je saopšteno, službenici kriminalističke policije oduzeli su sedam komada oružja i 543 komada municije različite vrste i kalibra.

„Pripadnici policije su Specijalnom državnom tužilaštvu, u okviru nastavka istrage u predmetu iz 2020. godine, procesuirali pet osoba, članova organizovane kriminalne grupe koja djeluje na teritoriji Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su dvije osobe uhapšene, dok se tri ne nalaze u Crnoj Gori, od kojih je jedna državljanin Srbije.

Policija je, kako su rekli, prethodne sedmice podnijela sedam krivičnih prijava protiv sedam osoba zbog djela iz oblasti zloupotrebe narkotika.

„Osim toga, podnijeto je i 11 prekršajnih prijava protiv 11 osoba, zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga. Policija je prethodne sedmice oduzela marihuanu, koakin, heroin i sintetičke droge“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija identifikovala, uhapsila i procesuirala četiri osobe iz Podgorice, zbog napada na službeno lice u vršenju službene radnje.

„Prijavljene osobe su učesnici masovne tuče koja se dogodila 18. marta u centru Bara, nakon fudbalske utakmice Mornar – Budućnost, kada je sedam osoba povrijeđeno, od kojih su tri službenika policije“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je prošle sedmice registrovano 11 krivičnih djela iz oblasti nasilja u porodici, a shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici podnijeto je 16 prekršajnih prijava.

Policija je, kako su naveli, uhapsila dvije osobe zbog djela iz oblasti seksualnih delikata.

„Z.P. iz Nikšića uhapšen je zbog krivičnog djela silovanje, koje je izvršeno 2018. godine na štetu ženske osobe, koja je u vrijeme izvršenja djela bila stara devet godina“, kaže se u saopštenju.

Osim toga, kako su rekli iz policije, u Podgorici je uhapšen N.I, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici na štetu svoje supruge.

„Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u provrednom poslovanju, kada je budžetu Crne Gore pričinjena šteta“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će, osim toga, jedna osoba krivično djelo odgovarati zbog građenja objekta bez prijave građenja i dokumentacije za građenje, a jedna zbog šumske krađe.

Navodi se da policija, kada je riječ o djelima trgovine ljudima, preduzima aktivnosti na predmetu „Alibaba“, u kojem je dosad prikupljen veliki broj informacija i dokaza koji ukazuju na postojanje grupe koja se bavi krijumčarenjem ljudi.

„Među kojima su državljani Crne Gore i Pakistana, a koji su u toku januara, februara i marta omogućili nezakonit tranzit i boravak za oko 103 osobe, koje su nezakonito ušla u državu iz Albanije i Bosne i Hercegovine“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da službenici zaduženi za otkrivanje visokotehnološkog kriminala preduzimaju aktivnosti kako bi identifikovali osobe koje su na zvanične mejl adrese uputile lažne dojave o eksplozivnim napravama u osnvnim i srednjim školama.

Policija je, kako su kazali, prošle sedmice uhapsila međunarodno traženu osobu, dok je kriminalistička policija uhapsila devet osoba po nacionalnim potjernicama.

„Sedmicu za nama je obilježilo stabilno stanje javnog reda i mira“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici zablilježili 18 slučajeva narušavanja javnog reda i mira i procesuirali 21 osobu zbog 25 prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Kako su kazali iz policije, od tog broja procesuiranih, njih 14 je uhapšeno.

„Prethodne sedmice policija je izvršila tri operativno – taktičke radnje „Racija“ na Cetinja, u Bijelom Polju i Beranama, u tri ugostiteljska objekta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija prošle sedmice obezbjeđivala sedam javnih okupljanja.

„Prethodne sedmice registrovano je 115 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba poginula, 11 je zadobilo teške tjelesne povrede, a 32 lake tjelesne povrede“, rekli su iz policije.

Kako su naveli, saobraćajna policija je prošle sedmice, spovodeći kontrole u saobraćaju, podnijela 292 prekršajne prijave, izdala 2.376 prekršajnih naloga i uhapsila 86 lica zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

„Sprovodeći postupak prinudne naplate neplaćenih prekršajnih naloga policija je izvršila naplatu od 30.781 EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je granična policija prošle sedmice na graničnim prelazima kontrolisala 235.740 osoba, od toga 120.362 na ulazu i 115.378 na izlazu iz Crne Gore.

Kontrolisano je, kako su rekli iz policije, ukupno 86.593 vozila, 36 plovila, 292 vazduhoplova, 43 voza.

„Nije dozvoljen ulaz u naš državu za pet osoba, tri nijesu ispunjavala propisane uslove za ulazak u zemlju, a dvije su uporijebila tuđu, nevažeću, odnosno lažnu putnu ili drugu ispravu“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, službenici Sektora granične policije podnijeli su četiri prekršajne prijave i izdali 97 prekršaja shodno Zakonu o strancima.

Iz policije su kazali da je donijeto 27 rješenje o dobrovoljnom povratku.

„Granična policije je donijela 27 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, a 109 osoba je izrazilo namjeru za međunarodnu zaštitu. Inicirana su 22 prestanka privremenih boravaka“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je, samostalno i sa službenicima inspekcijskih organa, granična policija realizovala ukupno 13 akcija „Stranac“.

