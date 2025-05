Pronađen pištolj i municija u ilegalnom posjedu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pronašli su pištolj i municiju u ilegalnom posjedu kod V.J. (41) iz Šavnika i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije kazali su da njihovi službenici u Šavniku, u saradnji sa nikšićkim kolegama, postupajući po naredbi suda, pretresli kuće i pomoćne objekte koje koristi V.J. i pronašli i oduzeli pištolj marke Bereta i 28 komada pištoljske municije nepoznatog kalibra, u ilegalnom posjedu.

„Protiv V.J. je, po nalogu tužioca, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

