Pronađen novac, tekstilna roba i droga, uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Granična policija je, u saradnji sa službenicima Uprave carina, zaplijenila veću količinu tekstilne robe, novac i drogu, zbog čega su uhapšene dvije osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Stanice granične policije u Nikšiću, u saradnji sa službenicima Uprave carina, postupajući po operativnim saznanjima, na magistralnom putu Nikšić – Podgorica u mjestu Straševina, kontrolisali Z.B. (46).

Dodaje se da je Z.B. upravljao kamionom sa prikolicom, podgoričkih registarskih oznaka, u vlasništvu jedne privatne firme za transport.

„Nakon izvršenog detaljnog pregleda navedenog vozila, utvrđeno je da se osim robe za koju je Z.B. posjedovao carinsku dokumentaciju, u priključnom vozilu nalazi 830 komada tekstilnih proizvoda procijenjene vrijednosti oko 4,7 hiljada EUR“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su službenici Uprave carina oduzeli pronađenu robu radi daljeg postupanja.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu, nakon prikupljenog obavještenja, Z.B. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje“, kazali su iz policije.

Navodi se da su na graničnom prelazu Šćepan Polje, pri izlazu iz Crne Gore, policijski službenici kontrolisali N.K. (31), koji je upravljao vozilom podgoričkih registarskih oznaka i A.D. (35) iz Podgorice, koja je bila saputnica u vozilu.

„Detaljnom kontrolom tih osoba i pregledom vozila pronađene su tri koverte sa 15.182 EUR“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je novac predat službenicima Uprave carina na dalju nadležnost i postupanje.

N.K. i A.D. su, kako se sumnja, novac prenosili za potrebe odgovorne osobe u jednoj firmi, iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu.

„Sa prikupljenim obavještenjima je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji se izjasnio da se u predmetnom događaju ne stiču elementi bića krivičnog djela. Službenici Uprave carina su A.D. izdali prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Carinskog zakona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, u odvojenim aktivnostima, pripadnici Stanice granične policije u Ulcinju, na graničnom prelazu Sukobin pri ulasku u Crnu Goru, kontrolisali državljanina Italije V.K.(22).

„Pregledom te osobe i stvari uz upotrebu službenog psa za narkotike, u torbici V.K. su pronađena dva pvc pakovanja sa sadržajem biljne materije nalik na hašiš i jedna ručno rađena cigareta, takozvani džoint“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izjasnio da se u radnjama V.K. ne stiču elementi bića krivičnog djela.

„Policijski službenici su V.K. uhapsili zbog počinjenog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, rekli su iz policije.

