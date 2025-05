Promocija sporta i zdravih stilova života u SMŠ u Zeti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) doniralo je danas tekbol sto Srednjoj mješovitoj školi (SMŠ) u Zeti, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je MPNI nastavilo sa inicijativom promocije sporta i zdravih stilova života među mladima doniranjem devet tekbol stolova srednjim školama širom Crne Gore.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović danas je uručila tekbol sto SMŠ u Zeti, čime je nastavljena inicijativa Ministarstva usmjerena na promociju sporta i zdravih stilova života među mladima.

„Ova donacija dio je šire inicijative kojom su prethodno obuhvaćene škole u Beranama, Petnjici i Pljevljima, a sada i škole u Podgorici, Tuzima, Danilovgradu, Nikšiću i Zeti“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se donacijom tekbol stolova, kao savremenog sporta koji kombinuje elemente fudbala i stonog tenisa, učenicima pruža prilika da se kroz igru dodatno motivišu na fizičku aktivnost i usvajanje zdravih stilova života.

„Ova inicijativa ima za cilj da sport približi mladima na inovativan i zabavan način“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su podsjetili da su prethodno donirali tekbol stolove za četiri srednje škole na sjeveru Crne Gore – Srednju medicinsku školu „Dr Branko Zogović” i Srednju stručnu školu „Vukadin Vukadinović” u Beranama, Srednju mješovitu školu u Petnjici i Srednju stručnu školu u Pljevljima.

Oni su kazali da su, nastavljajući tu inicijativu, obezbijedili još pet tekbol stolova za škole u centralnom dijelu i to za Srednju stručnu školu „Spasoje Raspopović” u Podgorici, Srednju mješovitu školu „25. maj” u Tuzima, Srednju mješovitu školu u Zeti, Gimnaziju „Petar I Petrović Njegoš” u Danilovgradu i Srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu u Nikšiću.

„MPNI će, u saradnji sa Tekboll savezom Crne Gore, nastaviti realizaciju aktivnosti i kada su u pitanju škole na jugu države, kako bi učenici u svim krajevima Crne Gore imali jednake uslove za bavljenje sportom“, poručuje se u saopštenju.

