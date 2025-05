Proevropski kandidat pobijedio na predsedničkim izborima u Rumuniji

Bukurešt, (MINA) – Proevropski gradonačelnik Bukurešta Nikušor Dan, pobijedio je u nedjelju u drugom krugu predsjedničkih izbora u Rumuniji.

Poslije prebrojavanja više od 90 odsto glasova, centristički kandidat je dobio gotovo 54 odsto ​​glasova.

Njegov protivnik, lider ekstremno desničke stranke AUR Đorđe Simion (George) dobio 46 odsto.

Međutim, Simion je proglasio pobjedu pominjući “prevaru”.

