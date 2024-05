Privremeno oduzeta roba vrijedna oko 14 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Carinski službenici su, u Slobodnoj zoni Luke Bar, privremeno oduzeli veću količinu tekstilne robe, vrijednu oko 14 hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave carina.

Iz Uprave carina su rekli da je roba pronađena u četvrtak, kontrolom kontejnera koji je pristigao iz Kine za uvoznike u Crnoj Gori.

Kako su naveli, vrijednost te tekstilne robe – kačketa i šešira brenda »NIKE«, je oko 14 hiljada EUR.

Iz Uprave carina su kazali da je roba privremeno zadržana zbog sumnje u povredu prava intelektualne svojine, a u skladu sa Carinskim zakonom.

“Kao i odredbama Uredbe o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti, koje propisuju postupanje sa robom za koju postoji osnovana sumnja da povrjeđuje prava intelektualne svojine«, kaže se u saopštenju.

Uprava carina će, kako su poručili, nastaviti intenzivne aktivnosti na sprječavanju prometa krivotvorenom robom i suzbijanju svih oblika krijumčarenja u cilju zaštite carinskog područja i zaštite zdravlja građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS